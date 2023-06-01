Госдума денонсировала договор между Россией и Украиной по Азовскому морю

Госдума на заседании в четверг, 1 июня, денонсировала договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Ранее, 24 мая, президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации договора.

В пояснительной записке к проекту отмечалось, что после принятия республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне принадлежат только Российской Федерации.

В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора, уточняется в тексте.

Россия и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива в 2003 году в Керчи. В феврале 2023 года Верховная рада Украины расторгла его.

Тогда же украинской стороной был расторгнут договор о создании Черноморской группы военно-морского сотрудничества, который подписали Украина, Россия, Болгария, Грузия, Румыния и Турция. Документ провозглашал совместную деятельность по обеспечению безопасности в акватории Черного моря.