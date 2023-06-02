Количество пострадавших при обстреле Шебекино 1 июня выросло до 16

Количество пострадавших при обстреле в городе Шебекино увеличилось до 16 человек. Об этом сообщил 2 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Как отметил глава региона, обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1 июня стал самым массированным с начала атак на регион.

«По Шебекинскому городскому округу было выпущено 850 единиц различных боеприпасов. Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось еще четыре человека. Всех доставили в городскую больницу № 2 Белгорода», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона добавил, что врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим. Количество разрушенных и получивших повреждения домов и автомобилей уточняется.

«Повреждения получили три административных здания, общежитие, 10 предприятий и коммерческих объектов. На территории города полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение», — добавил губернатор.

Ранее в этот день Гладков сообщал о новом обстреле, который ВСУ нанесли по дороге в Шебекинском округе. В результате него погибли две женщины, ехавшие в автомобиле. В другой машине пострадали двое мужчин. Они получили осколочные ранения грудной клетки и нижних конечностей.

Как заявил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин, ВСУ при обстреле Шебекино 2 июня целенаправленно наносили удары по частному сектору.

Обстрелы города украинскими военными начались в конце мая. При атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж. Обстрелы Шебекино продолжились и 1 июня.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия атаки ВСУ. На кадрах видно, как на одной из центральных улиц снаряд залетел в жилой дом, еще один снаряд упал рядом с детской школой искусств.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.