Глава Белгородской области сообщил о вывозе 300 детей в Воронеж

Власти Белгородской области 31 мая приступили к вывозу 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что ночью в 3:15 «по городу был нанесен массированный удар».

«Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава Богу, не погиб», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Белгородской области подчеркнул, что двух человек доставили в больницу Белгорода — у одного мужчины зафиксированы осколочные ранения шеи и спины, он в тяжелом состоянии, у женщины осколочные ранения руки и предплечья.

«Снарядами «Града» выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных, четырех частных домовладениях, а также школе и двух административных зданиях. Один магазин полностью сгорел. Различные повреждения есть у 12 автомобилей», — подчеркнул Гладков.

О том, что город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, губернатор региона сообщил ранее в этот день.

30 мая Гладков сообщил об обстреле пункта временного размещения украинскими боевиками. Один из нарядов упал во двор жилого дома, в результате чего повреждения получили будка охраны и припаркованный автомобиль. Есть погибшие и раненые.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова поделилась соответствующими кадрами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.