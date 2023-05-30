Гладков сообщил об обстреле ВСУ пункта временного размещения под Белгородом
Украинские боевики обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа. Об этом 30 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, есть погибшие и раненые.
«Выехал на место, подробности сообщу позже», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.
Накануне Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Графовка Белгородской области погиб мужчина. Он добавил, что в десяти частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, ВСУ обстреливали населенные пункты Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.
28 мая власти Белгородской области решили из-за украинских обстрелов с 29 мая завершить учебный год во всех семи приграничных муниципалитетах региона. В этом списке также Белгород, Яковлевский и Новооскольский городские округа.
Ранее, 27 мая, Гладков сообщил, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека. В тот же день при въезде в Шебекино губернатор региона сам попал под обстрел со стороны ВСУ.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.