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Гладков сообщил об обстреле ВСУ пункта временного размещения под Белгородом

Гладков: ВСУ обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа
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Украинские боевики обстреляли пункт временного размещения жителей Шебекинского округа. Об этом 30 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, есть погибшие и раненые.

«Выехал на место, подробности сообщу позже», — сказал он на видео, опубликованном в Telegram-канале.

Накануне Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Графовка Белгородской области погиб мужчина. Он добавил, что в десяти частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также повреждены хозяйственные постройки. Кроме того, ВСУ обстреливали населенные пункты Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.

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28 мая власти Белгородской области решили из-за украинских обстрелов с 29 мая завершить учебный год во всех семи приграничных муниципалитетах региона. В этом списке также Белгород, Яковлевский и Новооскольский городские округа.

Ранее, 27 мая, Гладков сообщил, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека. В тот же день при въезде в Шебекино губернатор региона сам попал под обстрел со стороны ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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