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В Белгородской области при обстреле села со стороны ВСУ погиб мужчина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В результате обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Графовка Белгородской области погиб мужчина. Об этом сообщил в понедельник, 29 мая, глава региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, в Графовке погиб один мирный житель. Мужчина занимался домашним хозяйством, когда во двор жилого дома прилетел снаряд, от полученных травм он скончался на месте», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в результате обстрела села в десяти частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозяйственные постройки. Задета также линия электропередачи.

Были обстреляны и другие населенные пункты области.

«Также ВСУ обстреливали Шебекино, Муром и Новую Таволжанку. В данных населенных пунктах повреждена линия электропередачи», — написал Гладков.

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Накануне сообщалось, что власти Белгородской области решили из-за украинских обстрелов с 29 мая завершить учебный год во всех приграничных муниципалитетах региона. Таких муниципальных образований семь, в этом списке также Белгород, Яковлевский, Новооскольский городские округа.

Ранее, 27 мая, Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека. В тот же день при въезде в город Шебекино губернатор Белгородской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После обстрела украинских боевиков были зафиксированы повреждения в 70 квартирах 11 многоквартирных домов Шебекино. Кроме того, есть разрушения в шести частных домовладениях, на двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и повреждения 12 автомобилей.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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