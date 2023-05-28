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В приграничных районах Белгородской области досрочно завершен учебный год

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Власти Белгородской области приняли решение с 29 мая завершить учебный год во всех приграничных муниципалитетах региона, сообщил 28 мая в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Во всех приграничных муниципальных образованиях <...> завершим учебный год. Кроме, понятно, экзаменов», — заявил Гладков.

Глава региона уточнил, что таких муниципальных образований семь, в этом списке также Белгород, Яковлевский, Новооскольский городские округа.

Кроме того, он отметил, что с 29 мая в администрациях Грайворонского и Шебекинского округов через школы начнется дополнительный сбор заявок на отдых для детей за пределами Белгородской области.

Гладков уточнил, что данный вопрос решается с глава других регионов, которые предлагают свою помощь в приеме детей.

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Накануне Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека.

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