Власти Белгородской области сообщили об обстреле Шебекино

Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, о чем в среду, 31 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале главы региона.

Подробности инцидента уточняются.

Накануне, 30 мая, националистами Украины был обстрелян пункт временного размещения в Шебекинском округе, где находились жители села Середа. В результате атаки погиб охранник учреждения, еще два человека пострадали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.