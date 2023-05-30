Гладков сообщил о гибели охранника пункта временного размещения при обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во вторник, 30 мая, сообщил о гибели охранника пункта временного размещения (ПВР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Погиб Виталий Алексеевич, охранник этого учреждения. Еще два человека ранены. Они в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Один мужчина с проникающими ранениями брюшной полости, второй — с проникающими ранениями грудной клетки», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Им провели операцию, медики продолжают оказывать помощь.

Гладков уточнил, что три попадания пришлись на жилой, административный корпус и проходную.

«Пробита кровля, выбиты оконные проемы и стекла. Посечены и два легковых автомобиля», — написал глава региона.

В этом пункте были размещены жители Середы.

«Встретил автобусы с ПВР. Некоторым жителям было плохо: у кого-то сердце прихватило, у кого-то давление. Бригады скорой помощи оказали всю необходимую помощь. <…> Жалко людей. Жалко детей», — высказался губернатор.

Об обстреле ПВР Гладков сообщил ранее в этот день.

Накануне губернатор Белгородской области заявил, что в результате обстрела со стороны ВСУ села Графовка Белгородской области погиб мужчина. Он дополнил, что в 10 частных жилых домах взрывной волной выбиты окна, посечены фасады и заборы, а также повреждены хозяйственные постройки. Помимо этого, боевики Украины обстреливали населенные пункты Шебекино, Муром и Новая Таволжанка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.