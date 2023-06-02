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Две женщины погибли после обстрела дороги в Шебекинском округе

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Фото: соцсети
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После обстрела дороги в Шебекинском округе погибли две женщины. Об этом 2 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте», — написал он в Telegram.

В другой машине пострадали двое мужчин. Они получили осколочные ранения грудной клетки и нижних конечностей. Их в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 2.

Также были зафиксированы обстрелы села Тишанка Волоконовского района и хутора Леоновка Валуйского округа. Повреждены здания, газопровод и линия электропередачи. Пострадавших нет.

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Обстрелы Шебекина украинскими военными начались в конце мая. При атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж. Обстрелы продолжились и 1 июня, пострадали восемь человек, погибших нет.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия атаки ВСУ. На кадрах видно, как на одной из центральных улиц снаряд залетел в жилой дом. Еще один снаряд упал рядом с детской школой искусств.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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