«Известия» показали кадры последствий обстрела Шебекино со стороны ВСУ

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова в четверг, 1 июня, показала кадры последствий обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Шебекина в Белгородской области.

«На одной из центральных улиц снаряд залетел в жилой дом. Вот видно отверстие на третьем этаже», — передает журналист с места происшествия.

Как утверждает Солдатова, еще один снаряд упал рядом с детской школой искусств. В здании разбиты окна. Гаражи, расположенные рядом со школой, по словам корреспондента, практически полностью уничтожены в результате нанесенного украинскими боевиками удара.

Об обстреле города стало известно в ночь на 1 июня. Как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, массированный обстрел Шебекина продолжается. По последним данным, при ударе со стороны ВСУ пострадали восемь человек, погибших нет.

Также губернатор и областной оперштаб опровергли информацию, распространенную в нескольких Telegram-каналах, о прорыве украинских боевиков в регион.

Накануне, 31 мая, Шебекино также попал под обстрел, в результате которого пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.