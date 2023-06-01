Число пострадавших при обстреле Шебекино Белгородской области выросло до восьми человек. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском [городском] округе непрекращающийся обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. Восемь человек раненых», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, погибших в результате обстрела нет.

При этом губернатор подчеркнул, что обстрел со стороны ВСУ продолжается, однако противника на территории Белгородской области «не было и нет». Гладков заверил, что вывоз людей из районов продолжится после окончания обстрелов со стороны украинской армии.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших, троих из них госпитализировали. Как уточнил Гладков, от жителей в настоящее время продолжают поступать звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами.

Об обстреле города стало известно в ночь на 1 июня. Оин из снарядов попал в крышу административного здания. Кроме того, в результате обстрела загорелся частный жилой дом.

Накануне, 31 мая, Шебекино также попал под обстрел, в результате которого пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.