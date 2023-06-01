Власти Белгородской области сообщили об обстреле Шебекино украинскими националистами

По предварительной информации, в результате обстрела украинскими националистами города Шебекино Белгородской области пострадали два человека. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале главы области.

Пострадавшим была оказана вся необходимая помощь. Они направлены в Белгород на дальнейшее лечение в городскую больницу № 2, указал Гладков.

На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Запланирован подворовой обход территории.

Накануне, 31 мая, Шебекино также попал под обстрел, в результате которого пострадали четыре человека. Выпущенные из реактивной системы залпового огня «Град» снаряды выбили окна, повредили фасады, кровлю в многоквартирных и частных домовладениях, школе и административных зданиях города.

На фоне ударов по Шебекино власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.