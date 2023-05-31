«Известия» опубликовали кадры последствий обстрела Шебекино Белгородской области

В результате обстрела Шебекино Белгородской области количество пострадавших возросло до четырех человек, о чем в среду, 31 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Известия» опубликовали кадры с последствиями атаки.

«Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжелое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья. Сейчас врачами проводятся все необходимые обследования. Еще две женщины отказались от госпитализации, им оказана помощь на месте», — отмечается в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале Гладкова.

Огнем из реактивной системы залпового огня «Град» были выбиты окна, посечены фасады и кровля в восьми многоквартирных и четырех частных домовладениях, школе и двух административных зданиях Шебекино. Сгорел магазин. Повреждены 12 автомобилей, указал губернатор.

В пострадавшем от обстрела городе побывала корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

«Это сквер на центральной площади Шебекино, и именно сюда ночью прилетел один из снарядов. Вот воронка от его попадания, и чуть дальше разбросаны куски от этого самого снаряда, которые еще не успели убрать», — рассказала она.

Еще один снаряд попал в здание, на первом этаже которого принимали платежи за газ, а на втором располагался архитектурный отдел администрации города. В результате взрыва также сгорела припаркованная неподалеку машина.

По словам местных жителей, обстрел начался в районе трех часов ночи.

«Было страшно очень сильно. Залп, несколько залпов сразу, такого еще не было», — поделилась одна из шебекенцев.

Другая местная жительница рассказала, что ее дом эвакуировали, так как снарядами перебило газовую трубу. Жильцы пока не могут вернуться в свои квартиры.

Обстрел Шебекино был произведен ранее этим же днем, 31 мая.

До этого, 30 мая, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли пункт временного размещения в Шебекинском округе, где находились жители села Середа. В результате атаки погиб охранник учреждения, еще два человека пострадали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.