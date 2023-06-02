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Военкор «Известий» рассказал об ударах ВСУ по частному сектору в Шебекино

Военкор «Известий» указал на целенаправленные удары ВСУ по частному сектору в Шебекино
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обстреле Шебекино Белгородской области 2 июня целенаправленно наносили удары по частному сектору. Об этом заявил корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

«Прямо при нас буквально полчаса назад случилось попадание в обычный жилой дом в верхние квартиры. Обшивку разнесло вокруг», — сказал он.

На кадрах видно, как над крышами нескольких зданий в результате попадания снаряда поднимается дым. Также журналист показал осколки от снарядов и обломки кровли.

По его словам, периодически в городе слышна работа системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что после обстрела дороги в Шебекинском округе погибли две женщины, ехавшие в автомобиле. В другой машине пострадали двое мужчин. Они получили осколочные ранения грудной клетки и нижних конечностей. Их госпитализировали.

Обстрелы Шебекина украинскими военными начались в конце мая. При атаке 31 мая пострадали четыре человека. На фоне ударов власти Белгородской области вывезли 300 детей из Шебекинского и Грайворонского округов в Воронеж. Обстрелы продолжились и 1 июня, пострадали восемь человек, погибших нет.

Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова показала последствия атаки ВСУ. На кадрах видно, как на одной из центральных улиц снаряд залетел в жилой дом. Еще один снаряд упал рядом с детской школой искусств.

Удары по приграничным российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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