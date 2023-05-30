Лавров заявил о планах отправки российских удобрений в Нигерию на безвозмездной основе

Россия отправит в Нигерию партию удобрений на безвозмездной основе. Об этом во вторник, 30 мая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Бурунди.

Как отметил глава МИД РФ на пресс-конференции, Бурунди и многие другие африканские страны остро нуждаются в удобрениях и хотят, чтобы их поставки из России продолжались и расширялись.

«Мы к этому готовы. Как вы знаете, еще в прошлом сентябре президент [России Владимир] Путин объявил, что незаконно арестованные 300 тыс. т наших удобрений в портах Европейского союза (ЕС) мы готовы безвозмездно передать африканским странам», — прокомментировал министр.

По словам Лаврова, руководство ЕС «в полном соответствии с колониальными практиками» блокировало данную инициативу, после чего у России ушло полгода, чтобы отправить хотя бы первую партию удобрений в количестве 20 т в Малави.

«И вот на днях состоялась еще одна отправка сопоставимого количества удобрений в Кению, планируется такая же поставка в Нигерию в ближайшем будущем», — добавил глава МИД РФ.

Ранее, 29 мая, глава МИД РФ отметил, что если ситуация с зерновой сделкой не изменится, то ее продление не будет иметь смысла. Он добавил, что из 30 млн т зерна, вывезенных в рамках соглашения из украинских портов, меньше 3% попало в беднейшие страны мира.

26 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев при полной поддержке Запада игнорирует интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке. Дипломат отметила, что западные страны также не интересуют и поставки аммиака в Африку для производства столь нужных десяткам миллионов африканских хозяйств удобрений.

Днем ранее секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил, что для ликвидации голода в нуждающихся странах нужно отказаться от всех ограничений и санкций в отношении международных поставок продовольствия. Он добавил, что в настоящий момент в мире в целом нет дефицита продуктов питания, но есть проблемы в отдельных регионах, что усугубляется деятельностью крупных корпораций.

Тогда же в МИД РФ предупредили, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». В качестве альтернативы ведомство привело наземные «коридоры солидарности» Евросоюза, по которым вывозится украинская продукция, «правда, с куда большими внутренними и внешними издержками».

До этого, 17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.