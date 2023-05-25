Патрушев назвал условие для ликвидации голода в нуждающихся странах

Для решения проблемы голода в нуждающихся странах нужно отказаться от всех ограничений и санкций в отношении международных поставок продовольствия. Такое заявление сделал в четверг, 25 мая, секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

По его словам, вопрос отправки продовольствия в бедные страны должен быть полностью лишен политической подоплеки.

«Без какой-либо политизации следует направлять продукты питания в первую очередь в государства, страдающие от нехватки продовольствия», — сказал Патрушев журналистам.

Он добавил, что в настоящий момент в мире в целом нет дефицита продуктов питания, но есть проблемы в отдельных регионах, что усугубляется деятельностью крупных корпораций.

«Негативное влияние на сложившуюся ситуацию оказывают транснациональные корпорации, доминирующие на мировых агропроизводственных рынках», — сказал секретарь Совбеза РФ.

В конце апреля в ООН сообщили, что в 2023 году смерть от голода может угрожать 1 млн человек. Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с РФ Олег Кобяков отмечал, что это связано с текущим положением на мировом рынке удобрений, которое в значительной степени определяется свободой доступа к российской экспортной продукции.

Он отметил, что дело и в запрете на вход российских судов в европейские порты, трудностях с финансовыми трансакциями. Большинство сделок в мире осуществляется по предоплате, а российские банки отключены от системы SWIFT, добавил он.

В том же месяце сопредседатель Координационного совета РСПП по устойчивому развитию Андрей Мельниченко заявил, что политические решения западных «бюрократов», связанные с ограничениями на поставки российских удобрений, привели к катастрофе — 65 млн человек из беднейших государств столкнулись с голодом.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.