В 2023 году весь мир может столкнуться с угрозой голода
Смерть от голода может угрожать 1 млн человек в этом году, сообщили в ООН. В продовольственной организации отметили, что рынок удобрений зависит от доступа к российской продукции, передает телеканал «Известия».
«Порядка 970 тыс. человек буквально окажутся на грани голодной смерти. Положение на мировом рынке удобрений в значительной степени определяется свободой доступа к российской экспортной продукции. Можно говорить о косвенных санкциях — это запрет на вход российских судов в европейские порты, трудности с финансовыми трансакциями. Большинство сделок в мире осуществляется по предоплате, а российские банки отключены от системы SWIFT», — отметил директор отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков.
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