МИД обвинил Запад в игнорировании интересов голодающих в Африке

Киев при полной поддержке Запада игнорирует интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном в пятницу, 26 мая, на сайте министерства.

«Сегодня российские представители в Совместном координационном центре в Стамбуле буквально «сражаются» за то, чтобы включать в «черноморскую инициативу» в первую очередь сухогрузы, направляющиеся в Африку. Украинские же представители, напротив, настаивают на приоритетной регистрации наиболее крупных судов, ориентируясь только на получение максимальной выгоды. Голодающие в Африке их не интересуют», — указано в заявлении.

Захарова отметила, что Запад также не интересуют и поставки аммиака в Африку для производства столь нужных десяткам миллионов африканских хозяйств удобрений. Как заявила представитель МИДа, Россия готова без промедления запустить аммиакопровод Тольятти-Одесса, но Киев почти год тормозит этот процесс, выдвигая всё новые условия.

«Зная такую истинную ситуацию, становится понятно, что Киев при полной поддержке Вашингтона и его сателлитов не ставит ни в грош интересы обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с голодом в Африке», — заключила дипломат.

Днем ранее секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев заявил, что для ликвидации голода в нуждающихся странах нужно отказаться от всех ограничений и санкций в отношении международных поставок продовольствия. Он добавил, что в настоящий момент в мире в целом нет дефицита продуктов питания, но есть проблемы в отдельных регионах, что усугубляется деятельностью крупных корпораций.

В тот же день в МИДе предупредили о последствиях блокировки российского сельхозэкспорта. В ведомстве указали, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты».

До этого, 17 мая, менее чем за сутки до истечения зерновой сделки стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.