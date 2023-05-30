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Сербский депутат допустил налаживание ситуации в Косово

Сербский депутат Банджур: через день-два ситуация в Косово может улучшиться
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Фото: REUTERS/Miodrag Draskic
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Депутат сербского парламента от правящей партии Милош Банджур 30 мая в беседе с «Известиями» оценил перспективу налаживания ситуации в Косово.

«Мне кажется, что обстановка улучшается, что будет через день-два всё спокойно, потому что вчера KFOR и Приштина, коллективный Запад увидели, что Сербия серьезная, что в столкновении Сербии и KFOR было одинаковое количество раненых, что были провокации со стороны косовских полицейских. Договор, который достигнут, — албанские мэры не будут заезжать в здания администрации, сказали, что будут работать дистанционно. Их присутствие и запрет сербов на вход в здания — была провокация», — сказал он.

При этом Банджур допустил, что через пару недель провокации со стороны Приштины могут повториться.

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Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Выборы прошли в конце апреля и были признаны состоявшимися, несмотря на то, что сербы их массово проигнорировали, а явка на голосование не достигла 4%.

Бойцы косовоалбанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям с сербами. В тот же день президент Сербии Александр Вучич привел армию страны в максимальную боеготовность и потребовал от НАТО срочно остановить насилие.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти на севере края с требованиями отвода косовской полиции и отзыва косовоалбанских мэров. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности в Косово, Kosovo Force (KFOR). В ходе столкновения пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косовоалбанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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