Боррель заявил о полной поддержке контингента НАТО KFOR в Косово

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель во вторник, 30 мая, заявил о полной поддержке контингента в Косово международных сил под руководством НАТО, которые отвечают за обеспечение стабильности Kosovo Force (KFOR) в исполнении его обязанностей.

«Мы как ЕС выражаем твердую поддержку контингента НАТО KFOR в исполнении его обязанностей в интересах мира и стабильности в Косово», — заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что в качестве первого шага ожидает, «что власти Косово приостановят полицейские операции у муниципальных зданий на севере».

Боррель также призвал остановить насилие со стороны участников протестов.

Накануне, 29 мая, представители KFOR атаковали сербов в Косово. Были слышны стрельба и звуки ударных бомб, а также был использован слезоточивый газ. Более 50 человек получили травмы. В ходе столкновений пострадали 14 граждан Италии из числа военных международных сил под руководством НАТО. Тогда же сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Столкновения между спецназом и сербами начались утром 26 мая на севере. Правоохранители окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Сербский президент Александр Вучич назвал целью Приштины столкновение Сербии с НАТО. Он уверен, что «всё это организовано [премьером Косово] Альбином Курти». Он уверен, что обострение ситуации в Косово и Метохии может дойти до серьезного конфликта.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.