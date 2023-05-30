МИД РФ призвал Запад не провоцировать Белград в ситуации с Косово

Западу стоит повлиять на премьер-министра Косово Альбина Курти и его окружение с помощью санкций, а также перестать провоцировать Белград. Об этом 30 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Она отметила, что западным странам следовало заранее понимать, к каким последствиям может привести избрание в четырех северных общинах Косово мэров-албанцев. Она добавила, что результаты этих «фальшивых» выборов еще не поздно отменить.

«Повлиять на премьера Курти и его окружение нетрудно — достаточно задействовать столь любимый США и Евросоюзом рычаг «санкций», только на этот раз оправданно. И не провоцировать Белград, который был вынужден объявить полную боеготовность армии», — указала Захарова.

Она также призвала Запад перестать возлагать ответственность за инциденты в Косово на сербов, которые пытаются отстоять свои права мирным способом.

«Это тот самый случай, когда в поиске виновных посредникам из США и ЕС лучше набраться мужества и посмотреть в зеркало», — сообщила дипломат.

Официальный представитель МИДа также подчеркнула необходимость решительных шагов по деэскалации ситуации вместо «полумер», которые предлагает Вашингтон. В качестве примера она привела идею временно «отселить» новых мэров из зданий муниципалитетов в другие объекты.

«Задача номер один по-прежнему — создание в крае Сообщества сербских муниципалитетов в его исконном виде, закрепленном десять лет назад в письменных договоренностях Белграда и Приштины под гарантии Брюсселя», — отметила Захарова.

По ее словам, это ключевое условие диалога дает шанс на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.

23 апреля на севере Косово прошли выборы в органы местного самоуправления, которые бойкотировали местные сербы. Власти Приштины попытались назначить мэрами албанцев, победивших на этих выборах.

26 мая начались столкновения между спецназом и сербами на севере Косово. Правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич, поясняя жителям, что они якобы помогают вновь избранным мэрам начать работу. Сербы вышли на защиту зданий.

Президент Сербии Александр Вучич призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в Косово. Кроме того, своим указом он привел армию в боевую готовность.

Позже, 29 мая, сообщалось, что представители Международных сил безопасности НАТО атаковали сербов в Косово. В ходе столкновений пострадали 14 граждан Италии из числа военных международных сил под руководством НАТО. Тогда же сообщалось о раненых военных KFOR из Венгрии и Молдавии.

Свыше 50 человек среди мирного населения получили травмы.

В свою очередь, Вучич, обращаясь к гражданам, заявил, что целью Приштины является столкновение Сербии с НАТО. По его словам, всё это организовано премьером Косово.