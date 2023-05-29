Гладков назвал присоединение Харькова решением проблемы обстрелов Белгородской области

Решением проблемы обстрелов Белгородской области может стать присоединение к ней Харькова и Харьковской области. Об этом 29 мая заявил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области», — поделился он мнением, отвечая на вопрос журналиста телеканала «Россия-24».

Накануне сообщалось, что власти Белгородской области решили с 29 мая завершить учебный год во всех приграничных муниципалитетах региона. Таких муниципальных образований семь, в этом списке также Белгород, Яковлевский, Новооскольский городские округа.

Ранее. 27 мая, Гладков сообщил, что при обстреле Шебекино в Белгородской области пострадали три человека. В тот же день при въезде в город Шебекино губернатор Белгородской области попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день после обстрела украинских боевиков были зафиксированы повреждения в 70 квартирах 11 многоквартирных домов Шебекино. Кроме того, есть разрушения в шести частных домовладениях, на двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах и повреждения 12 автомобилей.

25 мая Гладков сообщил, что в поселке Октябрьский с беспилотника было сброшено взрывное устройство. В результате повреждено административное здание. Пострадавших не было.