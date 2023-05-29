МВД РФ объявило в розыск американского сенатора Линдси Грэма, следует из базы ведомства в понедельник, 29 мая.

«Грэм Линдси Олин, американец, 9 июля 1955 года рождения, разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

В ведомстве не уточнили, по какой статье разыскивается политик.

Ранее, 26 мая, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского распространила видео его встречи с Грэмом, во время которой сенатор высказался о россиянах, заявив о финансовом участии США в причинении им смерти.

28 мая сообщалось, что председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний Грэма об убийствах россиян.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание Грэма, отметив, что не все в США поддерживают русофобию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».

Позднее Reuters написало, что офис Зеленского распространил смонтированную запись выступления сенатора. По данным агентства, фразы о россиянах и тратах были произнесены в разное время в ходе диалога.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.