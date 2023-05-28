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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после русофобских высказываний сенатора США Грэма

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Фото: Global Look Press/Lenin Nolly
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба СК РФ.

«На распространенной в сети Интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России. Данному факту следователями главного следственного управления СК России будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.

Ранее, 26 мая, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского распространила видео его встречи с Грэмом, во время которой сенатор высказался о россиянах.

«Русские умирают», — говорит Грэм на записи. После этого на видео звучит его фраза — «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видеозапись, заявил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США в прошлом вкладывали свои средства в экономику нацисткой Германии.

«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», — написала она в Telegram.

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Ранее, 18 мая, посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США предпочитают не замечать террористические действия Киева. Дипломаты назвали крайне возмутительными заявления представителей Госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов.

16 мая заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Патель заявил, что Госдепартамент не в курсе заявлений руководителя ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности его структур к терактам в отношении медийных лиц в РФ. Он заявил, что не видел этих комментариев.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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