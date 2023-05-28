Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после русофобских высказываний сенатора США Грэма
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- Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после русофобских высказываний сенатора США Грэма
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба СК РФ.
«На распространенной в сети Интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России. Данному факту следователями главного следственного управления СК России будет дана надлежащая правовая оценка», — говорится в сообщении.
Ранее, 26 мая, пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского распространила видео его встречи с Грэмом, во время которой сенатор высказался о россиянах.
«Русские умирают», — говорит Грэм на записи. После этого на видео звучит его фраза — «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя видеозапись, заявил, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов».
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что США в прошлом вкладывали свои средства в экономику нацисткой Германии.
«Сенатору Грэму есть, с чем сравнивать. Одна из их инвестиций привела ко Второй Мировой войне и Холокосту. Теперь миллиарды американских долларов вливаются в ненасытную глотку неонацистского киевского режима. В этой связи хотелось бы напомнить сенаторам и всем американским выгодополучателям, чем закончилась предыдущая авантюра», — написала она в Telegram.
Ранее, 18 мая, посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США предпочитают не замечать террористические действия Киева. Дипломаты назвали крайне возмутительными заявления представителей Госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов.
16 мая заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Патель заявил, что Госдепартамент не в курсе заявлений руководителя ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности его структур к терактам в отношении медийных лиц в РФ. Он заявил, что не видел этих комментариев.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.