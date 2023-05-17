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Госдеп США не стал комментировать вопрос о терактах против медийных лиц РФ

Госдепартамент США не ответил на вопрос об украинских терактах в отношении медийных лиц в РФ
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Фото: GEORGIA TODAY
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Госдепартамент США не в курсе заявлений руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности его структур к терактам в отношении медийных лиц в РФ. Об этом заявил 16 мая на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель.

«Я не видел этих комментариев», — цитирует его ответ TACC.

Также в ходе брифинга журналисты вспомнили случай ареста Службой безопасности Украины (СБУ) чилийского журналиста Гонсало Лиры в апреле и уточнили у представителя Госдепа, можно ли считать это поводом для признания Украины государством — спонсором терроризма. Патель заявил, что ему об этом инциденте неизвестно.

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Ранее в этот день Буданов признал, что ГУР имеет отношение к терактам против медийных лиц в России. При этом он не стал подтверждать или опровергать информацию о том, причастна ли Украина к покушению на писателя Захара Прилепина.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.

15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины и напомнил об ответственности Киева в том числе за убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Прилепина и гибель его соратника.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент страны Владимир Путин заявил, что подготовка покушений на российских журналистов — это террор. Как указал глава государства, к таким методам западные страны решили прибегнуть после проигрыша в информационной войне.

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