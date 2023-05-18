Посольство заявило об игнорировании США террористических действий Украины

США предпочитают не замечать террористические действия Киева при поддержке Вашингтона. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне 18 мая.

Дипломаты назвали крайне возмутительными заявления представителей Госдепа США о якобы неосведомленности по поводу высказываний руководства украинской военной разведки о причастности киевского режима к убийствам и покушениям на российских журналистов.

«В Вашингтоне предпочитают не замечать, что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, уже не скрывает своих террористических действий. Накачка оружием, разведданными, деньгами, как мы видим, не прекращается», ― говорится в Telegram-канале дипмиссии.

16 мая руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его ведомство причастно к терактам против ряда медийных лиц в России. После этого официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик указал, что не видел цитату и не может говорить о ее достоверности.

Тогда же заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Патель заявил, что Госдепартамент не в курсе заявлений руководителя ГУР минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности его структур к терактам в отношении медийных лиц в РФ. Он заявил, что не видел этих комментариев.

8 мая, комментируя ряд русофобских высказываний Буданова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает подобные действия. По его словам, всё это является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.

Также представитель Кремля отметил, что слова Буданова лишний раз подтвердили правильность решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию.

15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины и напомнил об ответственности Киева в том числе за убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина и гибель его соратника.