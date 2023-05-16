В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины о терактах против россиян
ООН выступает против любых терактов. Такое заявление во вторник, 16 мая, сделал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик на фоне высказывания главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к преступлениям в отношении россиян.
«Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов», — сказал Дюжаррик на брифинге.
Ранее в этот день Буданов признал, что ГУР имеет отношение к терактам против медийных лиц в России. При этом он не стал подтверждать или опровергать информацию о том, причастна ли Украина к покушению на писателя Захара Прилепина.
До этого, 8 мая, Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева.
В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.
15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины и напомнил об ответственности Киева в том числе за убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Прилепина и гибель его соратника.
До этого, 26 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Украины Владимира Зеленского ответить за планирование покушений на журналистов в России. Он добавил, что Киев сначала развязал войну против собственного народа, а затем перешел к терактам против мирных граждан других государств.
Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент страны Владимир Путин заявил, что подготовка покушений на российских журналистов — это террор. Как указал глава государства, к таким методам западные страны решили прибегнуть после проигрыша в информационной войне.