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В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины о терактах против россиян

В ООН отреагировали на слова главы разведки Украины о терактах против россиян

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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ООН выступает против любых терактов. Такое заявление во вторник, 16 мая, сделал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик на фоне высказывания главы Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к преступлениям в отношении россиян.

«Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов», — сказал Дюжаррик на брифинге.

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Ранее в этот день Буданов признал, что ГУР имеет отношение к терактам против медийных лиц в России. При этом он не стал подтверждать или опровергать информацию о том, причастна ли Украина к покушению на писателя Захара Прилепина.

До этого, 8 мая, Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.

15 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на подстрекательство к терроризму со стороны Украины и напомнил об ответственности Киева в том числе за убийства журналистов Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Прилепина и гибель его соратника.

До этого, 26 апреля, председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал президента Украины Владимира Зеленского ответить за планирование покушений на журналистов в России. Он добавил, что Киев сначала развязал войну против собственного народа, а затем перешел к терактам против мирных граждан других государств.

Выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ, президент страны Владимир Путин заявил, что подготовка покушений на российских журналистов — это террор. Как указал глава государства, к таким методам западные страны решили прибегнуть после проигрыша в информационной войне.

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