Американский сенатор Линдси Грэм не называл смерть россиян удачной тратой денег США, однако изначально офис президента Украины Владимира Зеленского распространил другую смонтированную запись, где фразы о смерти россиян и об американских тратах шли одна за другой. 29 мая агентство Reuters опубликовало предоставленную Киевом полную запись диалога Грэма и Зеленского.

Короткая видеозапись была распространена 26 мая офисом украинского лидера, в том числе посредством публикации в Telegram-канале Зеленского. Reuters подчеркнуло, что эти первоначально опубликованные кадры не давали понять, что фразы «русские умирают» и «мы никогда еще не тратили деньги так удачно» были произнесены в разное время во время диалога.

На самом деле слова Грэма звучали в другом контексте — трата американских денег относилась к общей помощи Украине от Соединенных Штатов. Сенатору сопротивление украинской стороны напомнило «о лучшем в нас самих в Америке».

«Было время в Америке, когда мы были такими, боролись до последнего человека, мы собирались быть свободными или умереть», — сказал сенатор.

На что Зеленский ответил: «Теперь вы свободны. И мы будем».

Затем господин Грэм сказал, что «русские умирают», а украинский лидер добавил: «Да, но они пришли на нашу территорию. Мы не сражаемся на их территории».

Изначальная публикация видео привела к критике в Москве.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьеву сказала, что не все в США поддерживают русофобию. Дипломат подчеркнула, что простые американцы не знают, какие высказывания позволяют себе представители власти США, за которых голосуют они же.

Она также добавила, что американцы «вынесли бы Грэма на следующий день» за его ксенофобские высказывания, если бы они затронули тему меньшинств из числа латиноамериканцев, афроамериканцев, африканцев или азиатов».

Ранее в этот день пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила о том, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.