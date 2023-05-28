Захарова заявила, что не все в США поддерживают русофобию

Не все в США поддерживают русофобию. Об этом 28 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью Владимиру Соловьеву, фрагмент которого она опубликовала в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что простые американцы не знают, какие высказывания позволяют себе представители власти США. Она также прокомментировала русофобские заявления американского сенатора Линдси Грэма.

«Ну что, вся Америка такая? Нет. Не вся. Есть народ. Американский народ, который даже понятия не имеет, им в голову не приходит — они занимаются своими бытовыми вещами, что от их имени говорят те люди, за которых они голосовали», — подчеркнула Захарова.

Она считает, что американцы «вынесли бы Грэма на следующий день» за его ксенофобские высказывания, если бы они затронули тему меньшинств из числа латиноамериканцев, афроамериканцев, африканцев или азиатов.

Ранее в этот день пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ сообщила о том, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту высказываний сенатора США Линдси Грэма об убийствах россиян.

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского 26 мая распространила видео его встречи с Грэмом, во время которой сенатор высказался о россиянах. «Русские умирают», — говорит Грэм на записи. После этого на видео звучит его фраза «Мы еще никогда не тратили деньги так удачно».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.