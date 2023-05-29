Глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган по результатам подсчета голосов во втором туре выборов переизбран на третий президентский срок. Глава Высшего избирательного совета (ЦИК) Турции Ахмет Енер заявил 28 мая, что после обработки 99,43% бюллетеней действующий президент получил 52,14% голосов избирателей.

Отмечается, что отдать свой голос избиратели приходили как в участки на территории страны, так и в зарубежные представительства и погранпункты. При этом оппонент Эрдогана набрал 47,86% голосов.

Таким образом, по словам Енера, председатель турецкой Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу отстает от Эрдогана более чем на 2 млн голосов. Результаты выборов будут опубликованы в официальном вестнике республики 1 июня.

Сам Эрдоган назвал второй тур голосования праздником демократии и поблагодарил избирателей за доверие. Кроме того, он заявил о великой победе страны и «начале века Турции».

С победой на выборах главы Турции Эрдогана поздравил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 28 мая он отметил, что ожидает активизации взаимодействия Анкары и международного сообщества. Президент США Джо Байден также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре выборов главы Турции. Кроме того, поздравили несколько мировых лидеров, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц.

Российский лидер Владимир Путин, при этом, одним из первых лидеров стран поздравил своего турецкого коллегу с переизбранием на пост президента. Он отметил, что победа на выборах стала закономерным результатом самоотверженной работы Эрдогана на посту главы Турецкой Республики.

Как отметили эксперты, опрошенные «Известиями», победа Эрдогана была ожидаема. Как отметил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков, после вступления в должность президента в третий раз Эрдоган первым делом сосредоточится на решении проблем внутри страны.

По мнению турецкого политолога Керима Хаса, и исключать дальнейшего «закручивания гаек» со стороны Эрдогана не стоит. По его словам, у действующего президента просто нет другого пути, поскольку общество расколото практически пополам, что и показали выборы 2023 года.

Первый тур президентских выборов прошел 14 мая. После обработки 100% бюллетеней Эрдоган набрал 49,51% голосов, а Кылычдароглу — 44,88%.