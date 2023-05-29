Эксперты дали прогноз на третий президентский срок Эрдогана

По итогам второго тура выборов 28 мая действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган с 52% голосов против 48% у оппонента, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, смог остаться на третий срок. Еще до конца подсчета Эрдогана начали поздравлять главы других государств. Победу Эрдогана прогнозировали и опрошенные «Известиями» эксперты.

Как отметил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Павел Шлыков, после вступления в должность президента в третий раз Эрдоган первым делом сосредоточится на решении проблем внутри страны. Так, одним из первых пунктов станет решение вопросов, связанных с восстановлением Турции после февральских землетрясений, также вывод экономики из пика финансово-экономического кризиса, в котором Турция находится последние пять лет, и налаживание потока инвестиций. При этом эксперт не исключил, что после официальной публикации результатов выборов в стране могут начаться протесты.

«Оппозиционная коалиция — это представители по большей части старого политического истеблишмента, так что едва ли в отношении них будут предприниматься жесткие репрессивные меры», — напомнил эксперт.

Однако, по мнению турецкого политолога Керима Хаса, и исключать дальнейшего «закручивания гаек» со стороны Эрдогана не стоит. По его словам, у действующего президента просто нет другого пути, поскольку общество расколото практически пополам, что и показали выборы 2023 года.

«Если будет какое-то ослабление, оппозиционный блок может усилиться, что никак не пойдет на пользу Эрдогану», — объяснил Хас.

При этом во внешней политике кардинальных изменений ожидать не стоит, уверены эксперты. Как считает Павел Шлыков, Турция продолжит выстраивать «непростой диалог» с западными союзниками, в частности с Евросоюзом. ЕС в торгово-экономическом отношении — один из главных партнеров Анкары, напомнил эксперт.

«Конечно же, будет продолжен и диалог с Россией — тоже не очень простой, хотя содержательно крайне насыщенный. Причем в последний год эта содержательная насыщенность получила совершенно новое измерение», — спрогнозировал он.

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День выбора: Эрдоган остался на посту президента Турции на третий срок