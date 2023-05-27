В Georgian Airways предупредили Зурабишвили о риске стать персоной нон грата

Глава авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили 27 мая заявил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили может стать персоной нон грата в собственной стране.

«Я думал, что президент установит хорошие отношения с соседними странами путем переговоров, но я не слышал, чтобы она сделала что-либо такое, что могло бы пойти на пользу Грузии в ее отношениях с Арменией, Азербайджаном или Россией», — сказал он на брифинге.

Кроме того, Гаиашвили отметил, что на фоне выступления Зурабишвили на торжестве Дня независимости 26 мая, когда она осудила правящие власти за внешнюю политику, глава государства может стать персоной нон грата не только для авиакомпании, но и для всей страны.

Ранее, 1 мая, авиакомпания Georgian Airways заявила, что впредь не будет пускать Зурабишвили на свои рейсы, после того как глава государства объявила перевозчику бойкот.

Зурабишвили отказалась от услуг Georgian Airways 20 мая из-за решения компании осуществлять полеты в Россию. Она призвала сограждан присоединиться к ее бойкоту и обвинила авиаперевозчика в стремлении обогатиться.

Прямое авиасообщение между странами было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны на фоне массовых беспорядков в Тбилиси. Россияне посещали Грузию на стыковочных рейсах через Ереван, Баку, Стамбул и Минск.

Президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиаперевозчиков в Грузию 10 мая 2023 года. Также российский лидер отменил визы для граждан Грузии. Визы в Россию будут необходимы въезжающим в страну для работы или на срок более 90 дней, в том числе и для учебы.

19 мая самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон.

Между тем 26 мая Путин отметил, что возобновление авиасообщения с Грузией и отмена виз были приняты с целью поддержать бизнес и граждан, любящих эту страну.