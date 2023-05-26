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Путин объяснил возобновление авиасообщения с Грузией поддержкой граждан и бизнеса
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Путин объяснил возобновление авиасообщения с Грузией поддержкой граждан и бизнеса

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Возобновление авиасообщения с Грузией и отмена виз были приняты с целью поддержать бизнес и граждан, любящих эту страну. Об этом заявил в пятницу, 26 мая, президент России Владимир Путин, отметив, что это было его личное решение.

«Я всегда стараюсь распределять всё положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае действительно это было мое решение и мое предложение», — сказал глава государства на встрече с членами «Деловой России».

Президент отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию 10 мая 2023 года.

Прямое авиасообщение между странами было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны на фоне массовых беспорядков в Тбилиси. Россияне посещали Грузию на стыковочных рейсах через Ереван, Баку, Стамбул и Минск.

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19 мая Росавиация выдала разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси – Москва – Тбилиси авиакомпании Georgian Airways. В тот же день самолет российской авиакомпании совершил первый прямой рейс из Москвы.

Соответствующее разрешение также выдали авиационные власти Грузии. Перелеты осуществляет российский перевозчик «Азимут».

Туроператоры — члены Российского союза туриндустрии (РСТ), в свою очередь, отметили, что интерес к прямым рейсам в Грузию у туристов высокий, но пока высокие цены на авиабилеты тормозят спрос. Сейчас стоимость билетов варьируются в диапазоне от 17 тыс. до 26 тыс. рублей в одну сторону.

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