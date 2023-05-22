В Российском союзе туриндустрии рассказали о спросе на туры в Грузию

Восстановлению массового турпотока из России в Грузию помогут дополнительные рейсы. Такое мнение высказал 22 мая вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. Сообщение пресс-службы союза есть в распоряжении «Известий».

По оценке эксперта, пока ажиотажного спроса на отдых в Грузии не наблюдается, хотя страна находится в топе запросов сервисов онлайн-бронирования туристических услуг. Он также напомнил, что до возобновления прямого авиасообщения россияне посещали Грузию на стыковочных рейсах через Ереван, Баку, Стамбул, Минск.

По его словам, пока объем перевозки можно назвать стартовым, для восстановления массового турпотока потребуется его расширение.

«Поскольку между обеими странами действует межправительственное соглашение о взаимности и паритете по количеству рейсов, будет не очень просто существенно нарастить объемы перевозки. В этой связи единственным путем естественного расширения количества рейсов остаются только дополнительные чартерные рейсы, которые оформляются отдельным разрешением. <…> А чартеры позволят не только расширить географию маршрутов, но и стабилизировать цены. Сейчас, при действующем динамическом ценообразовании, стоимость билетов варьируются в диапазоне от 17 до 26 тыс. рублей в одну сторону», — сказал Горин.

Туроператоры-члены РСТ отметили, что интерес к прямым рейсам в Грузию у туристов высокий, но пока высокие цены на авиабилеты тормозят спрос.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси и беспорядков.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию 10 мая 2023 года.

Росавиация выдала разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси — Москва — Тбилиси авиакомпании Georgian Airways 19 мая. Перевозчик «Азимут» также получил соответствующее разрешение авиационных властей Грузии. В пятницу, 19 мая, самолет российской авиакомпании совершил первый прямой рейс из столицы РФ.