Росавиация выдала Georgian Airways разрешение на полеты из Тбилиси в Москву

Росавиация, основываясь на принципах взаимности и в развитие договоренностей авиационных властей РФ и Грузии, выдала разрешение на выполнение полетов по маршруту Тбилиси — Москва — Тбилиси авиакомпании Georgian Airways. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральном агентстве воздушного транспорта 19 мая.

«Грузинская авиакомпания может осуществлять полеты с частотой семь раз в неделю», — уточнили там.

Ранее российский перевозчик «Азимут» также получил соответствующее разрешение авиационных властей Грузии на полеты между столицами двух стран с частотой семь раз в неделю. В пятницу, 19 мая, самолет авиакомпании совершил первый прямой рейс из столицы РФ. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта.

В этот же день в пресс-службе авиакомпании Red Wings рассказали, что планируют начать полеты в Грузию в первой декаде июня.

Председатель Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе 18 мая заявил, что в связи с открытием прямых рейсов в стране ожидают роста туристического потока из России предстоящим летом.

Грузинский министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили 15 мая сообщил, что страна будет получать от $300 млн до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с РФ.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию 10 мая.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что российский лидер подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.