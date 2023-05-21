Реклама
Прямой эфир
Общество
Два первых уголовных дела боевиков «Азова» рассмотрят в суде РФ
Происшествия
Токмак Запорожской области обесточен в результате обстрела со стороны ВСУ
Мир
Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии на свои рейсы
Мир
Активисты проводят акцию против политики Санду у въезда в Кишинев
Политика
В ГД рассмотрят запрет на проезд польских фур через Россию
Происшествия
Рогов сообщил об обстреле ВСУ Бердянска ракетами Storm Shadow
Мир
Великобритания начнет подготовку украинских пилотов летом 2023 года
Мир
Премьер Японии призвал G7 «прислушиваться к партнерам»
Мир
Власти Украины запланировали повышение тарифов на электроэнергию в два раза
Мир
Шольц заявил о несоответствии Украины многим критериям НАТО
Мир
Ватикан подтвердил поручение кардиналу Зуппи мирной миссии на Украине
Мир
Зеленский признал потерю ВСУ Артемовска
Мир
Премьер Италии отменила визит в Казахстан из-за наводнения на родине
Сюжет:

Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии на свои рейсы

Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии Зурабишвили на свои рейсы после ее бойкота
0
Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грузинская авиакомпания Georgian Airways заявила, что впредь не будет пускать президента страны Саломе Зурабишвили на свои рейсы после того, как глава государства объявила перевозчику бойкот. Об этом 1 мая сообщил портал Prime Time.

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — приводит портал заявление основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.

Он отметил, что грузинский лидер не помогала авиаотрасли в стране в период пандемии COVID-19, в то время как другие мировые лидеры прилагали большие усилия для поддержки национальных авиаперевозчиков. Гаиашвили привел в пример президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который основал Turkish Airways и построил крупный аэропорт в Стамбуле.

Первым делом — самолеты: к чему приведет оттепель в отношениях России и Грузии
19 мая между странами возобновится авиасообщение

Зурабишвили отказалась от услуг Georgian Airways 20 мая из-за решения компании осуществлять полеты в Россию. Она призвала сограждан присоединиться к ее бойкоту и обвинила авиаперевозчика в стремлении обогатиться.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию 10 мая. С грузинской стороны выполнять прямые рейсы будет Georgian Airways.

16 мая сотрудники авиакомпании написали открытое письмо, в котором призвали прекратить «грязную кампанию» со множеством оскорбительных заявлений из-за возобновления полетов в РФ.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны, которое было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков и возникшей на этом фоне угрозы безопасности для находившихся там россиян.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023