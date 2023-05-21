Georgian Airways пообещала не пускать президента Грузии на свои рейсы

Грузинская авиакомпания Georgian Airways заявила, что впредь не будет пускать президента страны Саломе Зурабишвили на свои рейсы после того, как глава государства объявила перевозчику бойкот. Об этом 1 мая сообщил портал Prime Time.

«Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт», — приводит портал заявление основателя Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.

Он отметил, что грузинский лидер не помогала авиаотрасли в стране в период пандемии COVID-19, в то время как другие мировые лидеры прилагали большие усилия для поддержки национальных авиаперевозчиков. Гаиашвили привел в пример президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который основал Turkish Airways и построил крупный аэропорт в Стамбуле.

Зурабишвили отказалась от услуг Georgian Airways 20 мая из-за решения компании осуществлять полеты в Россию. Она призвала сограждан присоединиться к ее бойкоту и обвинила авиаперевозчика в стремлении обогатиться.

Президент России Владимир Путин отменил запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию 10 мая. С грузинской стороны выполнять прямые рейсы будет Georgian Airways.

16 мая сотрудники авиакомпании написали открытое письмо, в котором призвали прекратить «грязную кампанию» со множеством оскорбительных заявлений из-за возобновления полетов в РФ.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны, которое было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков и возникшей на этом фоне угрозы безопасности для находившихся там россиян.