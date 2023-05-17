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Сотрудники Georgian Airways ответили на оскорбления за полеты в РФ

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Фото: РИА Новости/Давид Хизанишвили
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Сотрудники Georgian Airways написали открытое письмо, в котором призвали прекратить «грязную кампанию» со множеством оскорбительных заявлений из-за возобновления рейсов в Россию. Свое обращение 16 мая они разместили на странице авиакомпании в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной экстремистской в РФ).

«Мы хотели бы отметить, что введение или отмена визового режима, приостановка или восстановление авиасообщения не являются прерогативой авиакомпаний, это решают государства. Мы не политическая организация, поэтому не принимаем политических решений. Мы выполняем волю грузинского народа и обслуживаем направления, которыми желают путешествовать граждане Грузии. У нас нет другой политики, кроме служения грузинскому народу», — говорится в сообщении.

Сотрудники авиакомпании отметили, что «силы, стоящие за этой грязной кампанией, готовы идти против своей страны и интереса народа» ради получения зарубежных грантов. Однако в Georgian Airways не допустят провокаций и на любые выпады дадут «самый жесткий ответ, предусмотренный законом», резюмировали сотрудники компании.

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В тот же день на сайте грузинской авиакомпании Georgian Airways открылась продажа билетов в Москву. Прямые рейсы будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю.

Также сообщалось, что российская авиакомпания «Азимут» планирует запустить рейсы из Москвы в Тбилиси с 19 мая с частотой семь рейсов в неделю.

10 мая на официальном интернет-портале правовой информации был опубликован указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, согласно которому запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию отменяется.

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