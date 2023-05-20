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Президент Грузии объявила бойкот Georgian Airways за полеты в Россию

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Фото: Global Look Press/EPA/Radek Pietruszka
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет пользоваться услугами авиакомпании Georgian Airways из-за решения осуществлять полеты в Россию. Об этом она сказала в субботу, 20 мая, на брифинге.

«Я объявляю для себя бойкот авиакомпании Airzena (Georgian Airways)», — приводит ее слова ТАСС.

Глава государства призвала сограждан присоединиться к ее бойкоту. По мнению Зурабишвили, авиаперевозчик заинтересован только в обогащении.

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Накануне самолет российской авиакомпании «Азимут» совершил первый прямой рейс из Москвы в Грузию. Перед приземлением воздушного судна в Тбилиси закрыли зал ожидания аэропорта. При этом сторонники оппозиционной партии «Дроа» («Время») попытались прорвать полицейский кордон. Правоохранителям удалось остановить участников акции, однако протестующие продолжали находиться на прилегающей территории с флагами и плакатами в поддержку Украины и Евросоюза (ЕС).

Президент Грузии, в свою очередь, назвала этот рейс нежелательным.

Запрет на полеты российских перевозчиков в Грузию отменил 10 мая президент России Владимир Путин.

Прямое авиасообщение между РФ и Грузией было приостановлено 8 июля 2019 года по решению российской стороны. 21 июня сообщалось, что глава государства подписал соответствующий указ. Решение о приостановке прямых рейсов было принято на фоне прошедших массовых протестов в Тбилиси, беспорядков, из-за которых появилась угроза безопасности для находящихся там россиян.

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