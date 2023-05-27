Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния режиссера Панфилова

Госпитализированному с инсультом и пневмонией режиссеру Глебу Панфилову становится лучше. Об этом 27 мая рассказал директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Хочется надеяться на то, что Глебу Анатольевичу Панфилову — большому режиссеру, который поставил в «Ленкоме» несколько спектаклей, народному артисту — наконец стало лучше. Надеемся, что его уже днями переведут в реабилитационное отделение и будут восстанавливать его организм. Это уже положительная информация», — сказал он в беседе с ТАСС.

Панфилова госпитализировали 11 мая. Сначала его доставили в реанимацию Одинцовской больницы, но после приняли решение перевести в Институт имени Склифосовского в Москве.

На следующий день источник «Известий» сообщил, что состояние 88-летнего Панфилова оценивалось как тяжелое, есть осложнения, у него диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием.

При этом 15 мая Варшавер заявил, что у Панфилова несильный инсульт и он в удовлетворительном состоянии.

Панфилов является режиссером таких картин, как «Прошу слова», «Тема», «Прошлым летом в Чулимске», «Васса», «Иван Денисович».