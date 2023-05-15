Директор «Ленкома» рассказал о состоянии здоровья режиссера Панфилова

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал 15 мая «Известиям» о состоянии народного артиста РСФСР, режиссера Глеба Панфилова после госпитализации.

Панфилова госпитализировали 11 мая. Позже источник «Известий» сообщил, что у режиссера диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием, а также пневмонию и тромбоцитоз. Сначала Панфилова доставили в реанимацию Одинцовской больницы, а затем перевели в Институт имени Склифосовского.

«Состояние [после госпитализации] удовлетворительное, он понимает, что ему говорят, он пишет. Рядом находится его сын который специально прилетел, чтобы быть рядом с отцом», — сказал Варшавер.

Директор театра «Ленком Марка Захарова» уточнил, что у Панфилова инсульт, но не сильный. Он выразил надежду на то, что вскоре режиссер поправится и вернется в театр, чтобы ставить новые спектакли.

Панфилов создал такие картины, как «Прошу слова», «Тема», «Прошлым летом в Чулимске», «Васса», «Иван Денисович».