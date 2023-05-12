Состояние госпитализированного режиссера Панфилова оценивают как тяжелое

Состояние советского и российского режиссера Глеба Панфилова оценивается как тяжелое, есть осложнения. Об этом 12 мая сообщил источник «Известий».

Народного артиста РСФСР госпитализировали накануне с подозрением на инсульт.

По словам источника, у 88-летнего Панфилова диагностировали инфаркт мозга с кровоизлиянием, а также пневмонию и тромбоцитоз.

11 мая режиссера доставили в реанимацию Одинцовской больницы, где специалисты выявили у него нарушение мозгового кровообращения. После этого Панфилова перевели в одну из московских клиник.

Глеб Панфилов создал такие картины, как «Прошу слова», «Тема», «Прошлым летом в Чулимске», «Васса», «Иван Денисович». В 1970 году он снял фильм «Начало» с Инной Чуриковой в главной роли. Во время съемок ленты они поженились и прожили вместе более 50 лет. Народной артистки СССР не стало 14 января 2023 года.