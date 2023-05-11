Режиссера Глеба Панфилова госпитализировали с подозрением на инсульт
Советского и российского режиссера, народного артиста РСФСР Глеба Панфилова госпитализировали в Москве с подозрением на инсульт. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил источник «Известий».
По предварительной информации, сначала 88-летнего режиссера доставили в реанимацию Одинцовской больницы, где врачи заподозрили у него инсульт. После специалисты выявили у Панфилова нарушение мозгового кровообращения.
Он был переведен в одну из столичных клиник.
14 января на 80-м году жизни в больнице скончалась жена режиссера Инна Чурикова, народная артистка СССР. Причина смерти не называлась, но среди диагнозов, помимо хронических заболеваний, была обнаружена внутритазовая гематома.
Панфилов и Чурикова познакомились на съемочной площадке «В огне брода нет» в 1967 году. Спустя три года они поженились и прожили в браке больше полувека. Чурикову похоронили на Новодевичьем кладбище.