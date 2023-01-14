Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. Об этом в субботу, 14 января, сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», — сказал он ТАСС.

Причина смерти не называется.

Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком».

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Еще в школьные годы участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) имени М.С. Щепкина. До 1968 года работала в театре МТЮЗ, затем с 1975 года по 2023 год — в «Ленкоме». Снялась в более чем 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве» (1964), «Морозко» (1964) и «Стряпуха» (1966). Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».