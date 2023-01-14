Названа дата прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой

Прощание с народной артисткой СССР Инной Чуриковой состоится в театре «Ленком» во вторник, 17 января. Об этом 14 января сообщил директор театра Марк Варшавер.

«Прощание, конечно, состоится на сцене в родном театре «Ленком» во вторник», — цитирует его «РИА Новости».

О кончине артистки стало известно ранее в этот день. Актриса умерла на 80-м году жизни.

Как сообщил источник ТАСС, Чурикова скончалась в больнице, причина смерти не называется.

Инна Чурикова — советская и российская актриса театра и кино. Ее фильмография насчитывает десятки картин, в том числе «Я шагаю по Москве», «Морозко», «Ширли-мырли», «Благословите женщину».

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