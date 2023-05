Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Непосредственно Каха. Другой фильм» 18+

Режиссер: Виктор Шамиров. В ролях: Артем Карокозян, Артем Калайджян, Тамара Турава, Елена Осипова, Ева Зограбян, Вартан Даниелян, Сергей Фролов

Каха и Серго дня не могут прожить без новых проблем на свою голову. Но на этот раз уже не шутками пахнет, речь идет о жизни и смерти. И когда судьба разбрасывает их по разные стороны этой линии, они перестают быть друзьями. Что должно случиться, чтобы один смог простить другого?

С 25 мая в прокате

«Иллюзия побега» 16+

Фото: Beo Starling

Режиссер: Каролине Люнгбю. В ролях: Миккель Бо Фёльсгор, Марие Бак Хансен

Захватывающий скандинавский триллер. Фильм рассказывает мистическую историю молодой пары. Стине и Тейт в поисках идеального места для жизни и творчества решаются на эксперимент. Они сбегают в необитаемый лес и ведут хронику новой жизни в совместном подкасте. Все меняет внезапная встреча с незнакомцами, до странности похожими на них самих. Что может оказаться страшнее, чем встреча с собственным двойником?

С 25 мая в прокате

«Шабабники» 18+

Фото: онлайн-кинотеатр Амедиатека

Режиссер: Элиран Малка. В ролях: Омер Перельман Стрикс, Ори Лайзерович, Гури Альфи, Дэниэл Гад

Сериал о приключениях четверых молодых людей из элитарной ультраортодоксальной ешивы — высшего религиозного учебного заведения. Несмотря на то что они принадлежат к консервативной общине с весьма строгими традициями, парни знают толк в веселье. Лавируя между двумя совершенно разными мирами, они умудряются из каждого извлечь максимальную выгоду. Но не стоит забывать: это игра с огнем.

С 25 мая в онлайн-кинотеатре Амедиатека

Выставки

«Панк-культура. Король и Шут» 16+

Фото: пресс-служба Центра современного искусства «Винзавод»

В двух выставочных пространствах «Винзавода» посетителям расскажут две истории. В «Цехе белого» представят ретроспективу панка как явления в музыке моде и искусстве. Зрители попадают в Англию середины 1970-х, рядом с витриной культового магазина SEX, оказавшего значительное влияние на формирование привычного образа панка. В «Цехе красного» — о пути группы «Король и Шут». Письма Горшка Князю в армию и дембельский альбом. Уникальные оригиналы тетрадей с черновиками текстов, которые впоследствии были взяты за основу «Старой книги». Также можно увидеть ранние фотографии, разрисованные Князем рубашки, в которых он выступал на первых концертах группы, первые афиши. Выставка расширится за счет нового пространства — кинозала «В гостях у страшной сказки».

До 20 июля, центр современного искусства «Винзавод»

«Край», 16+

Фото: галерея АРТ4

Выставка «Край» молодого алтайского художника Димы Филиппова посвящена воспоминаниям из детства и путешествий автора по стране. Это первый проект Филиппова, который целиком выполнен из графики, вся она написана в 2023 году. Работы пропитаны настроением пейзажа — по сути, каждое произведение и есть новый взгляд на жанр. Всего в экспозицию вошло 30 листов.

До 8 июля 2023 года, галерея АРТ4

«За лентой» 12+

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов

В ходе этих командировок в 2022–2023 годах были сделаны кадры, которые вошли в фото- и видеоколлекцию проекта. Мультимедийное пространство состоит из трех частей: лекторий, сменная медиаэкспозиция с редкими видеокадрами из зоны СВО и интервью с военными; постоянная экспозиция-музей с трофеями, подкрепленная историей НАТО и нацизма на Украине. Это первый военный арт-проект в России такого масштаба. На площадке будут проходить лекции, кинопоказы, съемки военных программ.

До 31 июля, Исторический музей

Выставка дипломных работ студентов крупнейших творческих вузов страны 6+

Фото: Ассоциация учебных заведений искусства и культуры/a-cult.ru

В Москве в рамках Всероссийской декады выпускников творческих вузов открывается выставка дипломных работ. В экспозицию вошли масштабные акварельные и масляные полотна, эскизы и разработки изобразительного решения к игровым и анимационным фильмам, кукол, эскизы и модели костюмов к фильмам, книжные иллюстрации, римскую и флорентийскую мозаику, витраж и ювелирные работы. 25 мая в 17:00 в Центральном доме художника состоится торжественное открытие выставки. В ней примут участие ректор Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИКа), заслуженный работник культуры РФ, академик Российской академии образования Владимир Малышев и директор департамента науки и образования Минкультуры России Светлана Ермакова.

До 7 июня, Центральный дом художника

Концерты

«Рахманинов-150» 12+

Фото: пресс-служба Московской филармонии

Солист Мариинского театра, певец с мировым именем Михаил Петренко выступит в Москве с программой вокальной лирики. В дуэте с Денисом Мацуевым он исполнит избранные романсы Сергея Рахманинова к 150-летию со дня его рождения. Программу дополнит камерная музыка композитора: Элегическое трио № 1 соль минор прозвучит с участием Елены Таросян (скрипка) и Александра Рамма (виолончель).

25 мая, 19:00, Концертный зал им. П.И. Чайковского

ABBA Gold Hits 6+

Фото: пресс-служба Дома музыки

Симфонический оркестр «Русская Филармония» и звезды мюзикла MAMMA MIA» Наталия Быстрова и Юлия Чуракова исполнят золотые хиты группы ABBA: Dancing Queen, Thank you for the music, Money, money, SOS, I have a dream, Voulez Vous, Super Truper, Mamma Mia и другие вечные хиты популярной группы. Зрителей ждет лавина ярких, незабываемых мелодий, рождающих вдохновение, веру в мечту и оптимизм.

26 мая, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал

«Нас много» 6+

Фото: пресс-служба Московской Консерватории

Концерты иранской музыки с участием Хосейна Нуршарга любимы московской публикой. Певец, подлинный носитель уникальной традиции уже не раз представлял в России множество различных программ, в том числе и экспериментальных.

В Московской консерватории прозвучит иранский классический аваз. Также публика услышит музыку Сияваша Валипура. В концерте принимают участие Сияваш Валипур (сантур), Марьям Ходабахш (уд), Алиреза Дарьяи (каманче) и Негар Эзази (ударные). Концерт проходит в рамках XXI Международного музыкального фестиваля «Вселенная звука».

27 мая, 19:00, Московская консерватория, Рахманиновский зал

Театр

«Васса Железнова» 18+

Фото: пресс-служба театра «Школа драматического искусства»

Режиссер: Игорь Яцко. В ролях: Людмила Дребнева, Ольга Баландина, Игорь Яцко, Олег Охотниченко, Анастасия Привалова, Игорь Лесов и другие

На первый план премьерного спектакля выведена борьба двух героинь за будущее рода — Николая, сына и внука. Для своей бабушки, Вассы Железновой, он — надежда на жизнь вечную и оправдание за грехи прошлого. Для матери, революционерки Рашель, — доказательство верности ее жизненного пути. Кто победит в споре за будущее? И какой ценой будет одержана победа? Взяв за основу вторую версию пьесы Максима Горького, Игорь Яцко вступает в творческий диалог со своим учителем — режиссером, педагогом, основателем театра «Школа драматического искусства» Анатолием Васильевым.

30 мая, 19:00, театр «Школа драматического искусства», сцена на Сретенке

«Александр Абдулов. Искусство быть героем» 6+

Фото: ТАСС/Валерий Христофоров Александр Абдулов в спектакле «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»

29 мая исполнилось бы 70 лет народному артисту России Александру Абдулову. К юбилею в «Ленкоме» состоится экскурсия «Александр Абдулов. Искусство быть героем». Она продолжает цикл «Легенды «Ленкома». Александр Абдулов служил в «Ленкоме» 33 года, до своего ухода из жизни в 2008 году, и вдохновлял своим многогранным талантом и работоспособностью коллег по сцене и любящих его зрителей.

28 мая, 12:00, «Ленком Марка Захарова»

«Продавец игрушек» 6+

Фото: пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца

Хореограф-постановщик: Андрей Петров. В ролях: Даниил Росланов, Екатерина Первушина

Современный балет, который непременно станет новым символом новогодних чудес. Приключения Николя Берски — потомка старинного русского дворянского рода, который живет в Париже вместе с матерью и работает продавцом в магазине игрушек, — захватывают каждого, кто любит разгадывать тайны прошлого. Герой отправится в далекую Россию на поиски сокровищ своего прадедушки. Заброшенная усадьба, множество испытаний и загадок, секреты прошлого и, конечно, светлая всевластная любовь — из этого соткана волшебная история продавца игрушек.

Спектакль идет в сопровождении симфонического оркестра радио «Орфей». Художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист России Сергей Кондрашев.

27 мая, 18:00, Государственный Кремлевский дворец

«Леонардо» 16+

Фото: пресс-служба театра «Модерн»

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Дмитрий Бозин, Юрий Анпилогов, Жанна Чирва, Алексей Багдасаров, Александр Толмачев, Богдан Щукин, Мария Орлова

Италия конца XV — начала XVI века. Правит самый воинственный в истории католической церкви папа — Юлий II. Религиозный фанатик Савонарола разводит свой «костер тщеславия» и сжигает произведения искусства. Смрад и мракобесие. И на фоне этого ужаса происходит чудо — Ренессанс. Творят Рафаэль и Микеланджело. Леонардо да Винчи пишет «Тайную вечерю» и «Мону Лизу». В атмосферу Средневековья зрителям помогают погрузиться музыка и костюмы, которые в деталях воспроизвела художник Ирэна Белоусова.

26 мая, 19:00, театр «Модерн»

«Отелло» 12+

Фото: Мариинский театр

Дирижер: Валерий Гергиев. В Ролях: Хибла Герзмава, Ованес Айвазян, Владислав Сулимский, Роман Широких, Михаил Петренко, Дарья Рябоконь

Премьера новой редакции оперы Джузеппе Верди состоялась 3 декабря 2022 года. В основу легла одноименная пьеса Шекспира. Действие оперы происходит на Кипре. Жители ожидают прибытия нового губернатора, попавшего в бурю. Им оказывается мавр Отелло, который сообщает о гибели турецкого флота. Хорунжий Яго переговаривается с дворянином Родриго, влюбленным в Дездемону, жену Отелло. Лейтенант Кассио получает повышение в чине, чем провоцирует зависть Яго. Яго подпаивает Кассио и вызывает его ссору с офицером Монтано. Отелло лишает Кассио почестей.

31 мая, 19:00, Мариинский – 2 (Санкт-Петербург)

«Королева-мать» 16+

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссер: Сергей Яшин. В ролях: Людмила Максакова, Владимир Логвинов, Матвей Гличевский, Даниил Каплинский

Премьера по пьесе Манлио Сантанелли. Событие, ставшее основой пьесы, подкупает своей подлинностью, настолько всё индивидуально и личностно. Показаны отношения между детьми и родителями в самом широком понимании, которые, увы, очень часто превращаются в открытую и беспощадную вражду. Зрители становятся свидетелями непоправимого непонимания близкими людьми друг друга и фатальных последствий этого противостояния.

31 мая, 19:30, Театр Вахтангова, Новая сцена

Фестивали

«Музыкальная вселенная Исаака Шварца» 6+

Фото: пресс-служба проекта «Музыкальная вселенная Исаака Шварца»

Всероссийский фестиваль посвящен столетию композитора Исаака Шварца. Его песни любила вся страна, им открыто восхищался Дмитрий Шостакович, а его мелодия из кинофильма «Белое солнце пустыни» первой прозвучала в космосе. Автор музыки к таким легендарным фильмам, как «Звезда пленительного счастья», «Станционный смотритель», «Соломенная шляпка», «Мелодии белой ночи», «Дерсу Узала».

В программе запланированы концерты именитых музыкантов, выступления учащихся музыкальных школ и училищ, лекции и мастер-классы в Москве, Костроме, Гатчине и других городах. А 28 мая состоится концерт в Волгоградской филармонии. На сцене — Волгоградский академический симфонический оркестр, дирижер — Павел Герштейн.

С мая 2023 по январь 2024 года

IX Всероссийский открытый фестиваль молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест» 6+

Фото: Современная литература/sovlit.ru

Фестиваль основан в 2014 году поэтом и режиссером Владом Маленко. Финал крупнейшего в России смотра выявит одного из десяти лучших, прошедших отбор среди 2300 творцов из России и зарубежья. Победитель получит 1 000 000 рублей. Оценивать конкурсантов будут поэты и писатели: Игорь Караулов, Мария Ватутина, Александр Шаганов, Константин Кедров, Дмитрий Воденников, Максим Замшев, Александр Вулых. Председатель жюри — Игорь Волгин. Гостями фестиваля станут Александр Кибовский, Ольга Зиновьева, Никита Высоцкий, Александр Жигалкин, Вадим Степанцов и группа «Мастодонт», Борис Березовский, Дмитрий Вагин, Ольга Будина.

29 мая, 19:00, Центральный дом актера им. А.А. Яблочкиной