Черты дюжины: 12 выставок современного искусства открылось в Москве

Более десяти столичных галерей 18 мая представили скульптуру, живопись, инсталляцию, коллаж и видео-арт на арт-площадке Cube.Moscowг. В числе художников как именитые звезды совриска — Олег Кулик, Паруйр Давтян, Виталий Пушницкий, Евгений Гороховский, Виктор Умнов, так и молодые, но уже заявившие о себе имена: Настя Миро, Иван Архипов, Торнике Бенделиани, Ксения Олейник. «Известия» побывали на вернисаже и выявили общее настроение выборки.

А творцы кто

Витиеватая и горькая история искусства идет по кругу: при жизни художников редко замечают, зато посмертно им поют оды. Столичное арт-пространство Cube.Moscow наполнилось произведениями, одновременные непохожесть и общность которых призваны показать разнообразие российского совриска. На дюжине выставок представлена отнюдь не дюжина художников или галерей, а гораздо больше. В сухих цифрах все пространство измеряется следующим образом: 11 галерей, более 60 художников и более 300 экспонатов на 1000 квадратных метров.

Прямое либо косвенное участие в «коммуналке», как это шутливо называют резиденты пространства, приняли ведущие московские галереи, от старейших до тех, кто еще не разменял даже первый десяток. Такие гиганты индустрии, как основанная еще в 1991 году Еленой Куприной галерея «Е.К.АртБюро» и существующая уже почти 20 лет галерея Сергея Попова pop/off/art предоставили работы на выставку «[Пре]мудрости». Более молодые присутствовали лично: Kupol Gallery, Syntax, M.A.R.S.H. — всем им меньше пяти-десяти лет, но они уже получили свое имя и место в арт-сообществе столицы.

Как рассказали «Известиям» в Postrigay Gallery, порядка 15% работ были куплены еще до вернисажа — тем не менее, ближайший месяц, пока выставка продолжается, все работы можно посмотреть вживую. Среди самых демократичных картин галереи — произведения Елизаветы Вербицкой из серии «Песнь песней», стоимость каждой составляет около 35 тыс рублей. Что касается диапазона цен работ со всех 12 выставок в совокупности, то он такой же разный, каков и уровень известности художников, а также формат и размер произведений: «графика может быть от 5 тыс. рублей, а самые дорогие — €300 тыс. и выше», отметили в пресс-службе Cube.Moscow.

Просто, но не просто

Можно было бы сказать, что в пространстве открылась сборная солянка — и на первый взгляд, это действительно так. Кто во что горазд: галерея Art it Easy собрала наивные коллажи Ксении Олейник, Kupol Gallery представил зрителям многосоставный проект «Долгая счастливая ночь» о самой северной точке России, включающий в себя живопись, керамику и видео-арт. Syntax приглашает отправиться в путешествие по сновидениям «Dream X2. Техники эскапизма» с помощью ярких керамических подушек и живописных работ Арута Овсепяна и Анны Сави. Параллельно с этим две выставки Postrigay Gallery обращаются к вопросам божественного провидения и исследуют детские воспоминания. А галерея КультПроект посвящает свой корнер Виктору Умнову, скончавшемуся в 2022 году на 92-ом году жизни.

При ближайшем же рассмотрении можно обнаружить общую тенденцию: художники ищут ответы вовсе не на глубине, а на поверхности. Они обращаются к простым материалам и историям, пытаясь отыскать прекрасное в повседневной рутине. Лена Марру, создавшая ностальгическую серию «Спрятанное время», добавила в экспозицию реальные предметы из собственного детства: мелки, маленькие книжки, фрагменты музыкальных шкатулок — все с чердака на даче. Объект «Беззащитность» Наташи Петровой, напоминающий то ли легкие и сердце, то ли маленькую устрицу с жемчужиной в центре — ручная вышивка с использованием бисера и тканей розового и бежевого цветов, которые можно найти в любом магазине рукоделия. В инсталляции Cloud Павла Бережного используются три вещи: проволока, леска и краска из баллончика. Илья Качаев в серии «Деформации» создает слепки привычных образов: строительный забор, старые батареи, вентиляционная решетка.

— Ксения Олейник (использует для создания своих работ цветные картон, бумагу и клей. — «Известия») работает в коллажной технике, и ее образы рождаются из бытовых, жизненных ситуаций. Что-то банальное и, казалось бы, не очень примечательное, превращает в очень яркое и живое изображение. Каждая из ее работ уникальна, — рассказали «Известиям» в Cube.Moscow.

Смыслы на поверхности

Примечательно, что простота исходит не только из материалов, но и из самих идей — художники ищут знакомое и говорят о нем деликатно, но бескомпромиссно, вслух. Количества работ в таком разнообразии смыслов вполне достаточно для того, чтобы обратить внимание зрителя на современные проблемы и задуматься не только о взгляде внутрь себя, но и о том, что происходит вокруг. Например, практически полное исчезновение самого северного поселения России — поселка Диксон — отражено в работах Насти Миро, которая провела там несколько недель и даже встретила Новый год.

— Огромная белая пустыня, которая простирается на многие километры. Диксон будет инопланетянский, будто бы ты уже на совершенно другой планете. И каждая деталь, даже вмерзшее в лед железно, заснеженная школа, в которую уже никто не ходит, кассовый аппарат, покрывшийся инеем… Это уже памятники — памятники человеческому. Когда-то же люди приходили в этот магазин, пользовались этим кассовым аппаратом, там было тепло и классно. Время как будто останавливается и сохраняется там, — говорит Ольга Шепельская, владелица Kupol Gallery, от которой представлены работы Миро.

Вопросы экологии, которые тоже лежат на поверхности и продолжают обсуждаться во всем мире, тоже остаются одной из приоритетных тем в современном искусстве — сразу несколько работ на выставке «[Пре]мудрости» говорят о ней с грустью и почти отчаянным призывом позаботиться о природе.

— В темном углу нашей выставки есть видео-инсталляция, посвященная созданию мира и тому, как человек халатно относится ко всему, что его окружает. Она не просто так в темном закутке: это добавляет тревожности, напряжения, драматической глубины. Картины Алины Федотовой рассказывают о том, как пингвины человеческими усилиями искусственно мигрируют с Северного полюса на Южный, а потом погибают. Вроде бы такая красивая работа, нежные тона, но она поднимает очень серьезную тему заботы о животных и вмешательстве человека в естественные природные процессы, — объяснила «Известиям» Анастасия Постригай.

В конце экспозиции, прямо посередине между двух выставочных аллей, встала картина «Все на свете меняется — это единственная постоянная вещь» Евгения Гороховского. Голубое небо и яркое белое облако маслом на холсте выступают жирной точкой не только для экспозиции Postrigay Gallery, которой она принадлежит. Благодаря своему расположению, картина становится как бы завершением для всей «выставки дюжины», объединяя своим спокойствием и посылом весь проект. Ведь, прогуливаясь по идеям и смыслам, встречаясь лицом к лицу с триггерами детства, ностальгией, попытками бежать от самого себя или, напротив, сфокусироваться на сегодняшних, важных и тревожных вопросах, в конце-концов зритель сам решает, насколько переменчива его внутренняя постоянность.