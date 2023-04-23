Мы первые: Пересильд в невесомости, Островский в Луганске, Большой в поиске

Большой театр России объявил планы на 248-й сезон — всего 10 премьер, из них семь оперных. Гала-концертом, посвященным 200-летию со дня рождения Александра Островского, в Малом театре увенчался именной фестиваль драматурга. В прокат вышла космическая драма «Вызов» режиссера Клима Шипенко, большая часть которой снималась на орбите. В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка «После импрессионизма», посвященная художественной жизни Европы и России. XX юбилейная ярмарка современного и классического искусства «Арт Москва» завершилась в Гостином дворе. В Минске российские и белорусские композиторы обсудили перспективы сотрудничества. «Известия» выбрали самое интересное в мире искусства.

Только оригинальное

Большой театр России объявил планы на 248-й сезон — всего 10 премьер, из них семь оперных. Особое внимание будет уделено творческим коллаборациям . ГАБТ, как отметил гендиректор Владимир Урин, открыт к сотрудничеству.

Оперный вечер из одноактных «Сына мандарина» Цезаря Кюи и «Соловья» Игоря Стравинского ГАБТ сделает совместно с Театром кукол Образцова (дирижер Алексей Верещагин, режиссер Алексей Франдетти).

Владимир Урин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Весеннюю сказку «Снегурочка» Островского на музыку Чайковского — с Малым театром . Поставит спектакль Алексей Дубровский, играть будут народные артисты России Василий Бочкарев, Ирина Муравьева, Владимир Носик, Валерий Афанасьев . Спектакль планируется давать как в Большом, так и в Малом театре.

— У нас было немало работ с зарубежными коллективами, — напомнил Владимир Урин. — Но е ще не было совместных спектаклей с отечественными, настало время это сделать .

Как подчеркнул директор балета ГАБТа Махар Вазиев, в планах труппы — только оригинальные, созданные для Большого театра балеты . Два из них — «Буря» по Шекспиру и «Пиковая дама» по Пушкину — новые, третий — «Ромео и Джульетта» в хореографии Леонида Лавровского — уже выдержал испытание временем.

От Луганска до Нягани

Гала-концертом, посвященным 200-летию со дня рождения Александра Островского, в Малом театре завершился именной фестиваль драматурга.

XIII международный театральный фестиваль «Островский в Доме Островского» отличился обширной географией. В афише были представлены спектакли из Йошкар-Олы, Кинешмы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Ирбита, Калуги, Челябинска, Луганска, Минска, Кудымкара, Москвы и Твери . Выступали участники не только на московских сценах Малого театра, но и на сцене в Когалыме, куда приехали театры из Сургута, Тобольска, Нижневартовска, Уфы и Нягани. На участие в фестивале было подано 78 заявок, оргкомитет отобрал 19 .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Островский — настоящее сокровище русской культуры , — подчеркнул худрук Малого театра Юрий Соломин. — В его пьесах есть всё: любовь, ненависть, юмор, все человеческие слабости и благородные порывы . Да, есть кое-какие различия в восприятии его пьес, скажем, 50 лет назад, 30 и сейчас, но самое главное неизменно — красивейший русский язык и национальный дух.

200 страниц космоса

В прокат вышла космическая драма «Вызов» режиссера Клима Шипенко, большая часть которой снималась на орбите . Роль женщины-хирурга, которая в условиях невесомости проводит сложную операцию и спасает жизнь космонавта, сыграла Юлия Пересильд.

В беседе с «Известиями» актриса напомнила, что российские кинематографисты первыми сняли игровой фильм на Международной космической станции.

— Я очень рада, что именно мы первые , — призналась она. — Потому что все-таки Гагарин — наш человек, Королев был у нас, и это заслуженно, что и первый фильм — наш .

Юлия Пересильд на премьере фильма «Вызов» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Актриса рассказала, что вела дневник во время подготовки к полету, а потом подробно фиксировала происходящее на МКС, по часам расписав время своего пребывания в космосе .

Собранные материалы стали основой для книги, которую она недавно окончила . Рукопись, по словам Юлии Пересильд, получилась достаточно увесистой — около 200 страниц. Свой роман о большом путешествии она назвала «Это космос, детка».

Музеи вместе

В ГМИИ имени Пушкина открылась выставка «После импрессионизма», посвященная художественной жизни Европы и России во второй половине XIX — начале XX столетия . Представлены работы Клода Моне, Огюста Ренуара, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо, а также русских художников Ильи Репина, Валентина Серова, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Казимира Малевича и других.

В экспозиции кроме ГМИИ и Эрмитажа задействованы фонды Третьяковской галереи и Русского музея. Институции объединились, чтобы представить важнейший этап в истории искусства: рождение модернизма.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Наша выставка о том, что искусство — единый процесс и Россия выступает его полноправной частью . К тому моменту русская художественная культура была не только способна ответить на вызов, но и дать что-то новое, что в конечном итоге мы знаем как русский авангард, — пояснила «Известиям» директор ГМИИ имени Пушкина Елизавета Лихачева.

Выставка заняла все три этажа Галереи искусств Европы и Америки XIX­–XX веков и фактически заменила там постоянную экспозицию.

Купер в цене

20-я юбилейная ярмарка современного и классического искусства «Арт Москва» завершилась в Гостином дворе .

«Арт Москва» традиционно состоит из нескольких секций: современное искусство, антиквариат, дизайн и ювелирные изделия . При этом одни и те же галереи могут продавать как работы ныне живущих авторов, так и классику. Из живописи XIX–XX веков лучше всего были представлены передвижники (для консерваторов) и советские нонконформисты .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам галеристов, несмотря на мировую ситуацию, цены на подобные произведения не падают, а порой даже растут . Так, произведение всемирно признанного мэтра Юрия Купера — огромное изображение тюльпана, оформленное в авторскую раму, — оценивается в €40 тыс .

— Это связано с тем, что художник больше сфокусирован сейчас на архитектурных проектах, поэтому спрос превышает предложение : станковые работы и объекты, которыми можно было бы украсить интерьер, в мастерской не задерживаются, — рассказали «Известиям» представители Галереи Инны Хегай.

Форум композиторов

Российско-белорусский образовательный форум композиторов и музыковедов начался с симфонического концерта из сочинений участников предыдущих форумов . Организаторы — Российский музыкальный союз (РМС), Минский облисполком и Молодечненский музыкальный колледж им. М.К. Огинского, который станет основной площадкой для общения представителей стран СНГ: заниматься с молодежью будут профессионалы не только из упомянутых стран, но также из Молдавии и Армении .

Симфонический оркестр Молодечненского государственного музыкального колледжа Фото: Молодечненский государственный музыкальный колледж им. М.К. Огинского/philharmonic.by

Форум проходит уже в восьмой раз. Как и в случае с мастерами, состав участников здесь интернациональный: оркестр Молодечненского колледжа под управлением Григория Сороко исполнил партитуры композиторов из России, Беларуси, Израиля и Молдавии .