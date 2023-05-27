Емельяненко одержал победу над Ершовым на турнире РЕН ТВ

Боец ММА Александр Емельяненко одержал победу над блогером, бойцом поп-MMA Евгением Ершовым с помощью болевого приема в соглавном поединке в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию в субботу, 27 мая, ведет телеканал РЕН ТВ.

24-летний Ершов с самого начала боя был активнее и быстрее своего знаменитого соперника. 41-летний Емельяненко не успевал блокировать удары от блогера и выглядел слабее и медленнее.

Однако с начала второго раунда Александр смог провести узел плеча и Ершов сдался.

Ранее в этот день британец Оли Томпсон одержал победу над российским бойцом ММА Алексеем Олейником в главном поединке в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Ранее, 26 мая, Иван Емельяненко одержал победу над дзюдоистом, чемпионом России 2007 года Алексеем Леденевым в рамках этой же серии.

Также боец MMA Ильяс Якубов одержал победу над бойцом лиги «Наше дело» Юрием Рябым.

На церемонии взвешивания, которая состоялась 25 мая, Александр Емельяненко продемонстрировал 120 кг, а его соперник Евгений Ершов показал свой стабильный вес — 100 кг.

Ранее, 23 мая, российский боец Александр Емельяненко назвал слабые стороны Евгения Ершова. Блогер Евгений Ершов не обладает нокаутирующим ударом и не чувствует борьбу, заявил он в преддверии их поединка.

14 мая Ершов отметил, что предстоящий поединок с Емельяненко может стать для него «трамплином в мир боев», если удастся вырубить соперника.