Емельяненко-младший одержал победу над Леденевым на турнире РЕН ТВ

Иван Емельяненко — брат известных российских бойцов Федора и Александра Емельяненко —одержал победу над дзюдоистом, чемпионом России 2007 года Алексеем Леденевым в поединке в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Трансляцию в пятницу, 26 мая, ведет телеканал РЕН ТВ.

В самого начала поединка Емельяненко буквально обрушил поток ударов на своего соперника. От нокдауна у первом раунде Леденева спас рефери, который остановил Емельяненко.

Во втором раунде бойцы держались дистанции, несколько раз обменявшись ударами. Последний, третий раунд, Емельяненко контратаковал оппонента, который старался нападать первым. Победителя определили судьи — им стал Емельяненко.

Ранее в этот день боец MMA Ильяс Якубов одержал победу над бойцом лиги «Наше дело» Юрием Рябым.

Также 26 мая боец MMA Сергей Харитонов сделал свой прогноз на дебютный бой Ивана Емельяненко с дзюдоистом Алексеем Леденевым в рамках турнира. По его словам, 35-летний брат известных российских бойцов Александра и Федора Емельяненко при общении запомнился ему скромным парнем. Он отметил, что Емельяненко в любом случае должен «неплохо отработать».

На церемонии взвешивания, которая состоялась 25 мая, Иван Емельяненко продемонстрировал 94,9 кг, а его соперник Алексей Леденев — 108,4 кг.

Мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко 23 мая заявил, что настроен на продолжительную карьеру и не намерен ограничиваться предстоящим боем с дзюдоистом, чемпионом России 2007 года Алексеем Леденевым. Он отметил, что подготовка к бою у него проходила в Екатеринбурге. Спарринг-партнеры подбирались подходящие под его соперника — в основном борцы.

Чемпион России 2007 года Алексей Леденев, в свою очередь, 13 мая назвал предстоящий поединок с Емельяненко «самым большим вызовом» в этом году.

17 мая ожиданиями от этой встречи поделился спортивный комментатор Александр Садоков. В беседе с «Известиями» он заявил, что Емельяненко покажет симбиоз своих старших братьев Федора и Александра в их лучшие годы.

Кроме того, в рамках турнира на ринге состоится поединок россиянина Алексея Олейника и британца Оли Томпсона, который станет главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.