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Харитонов заявил об ожидании зрелищного дебютного боя Ивана Емельяненко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боец MMA Сергей Харитонов сделал свой прогноз на дебютный бой Ивана Емельяненко, которому придется сразиться с дзюдоистом Алексеем Леденевым в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Как отметил Леденев 26 мая, он рассчитывает, что младший из братьев Емельяненко покажет зрелищный бой.

По его словам, 35-летний брат известных российских бойцов Александра и Федора Емельяненко при общении запомнился ему скромным парнем.

«Честно сказать, не знаю, как у него пойдет в профессиональном спорте, потому что у него нет такого опыта, как у Федора, но все-таки кровь есть кровь. Бой должен показать зрелищный», цитирует его «Спорт-Экспресс».

Харитонов не стал делать предположения, удастся ли Ивану Емельяненко одержать победу в бою, заметив, что тот в любом случае должен «неплохо отработать».

Удав под дых: возвращение Олейника и поединки братьев Емельяненко
Что готовит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Ранее, 25 мая, участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» прошли процедуру взвешивания в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», поединки которого пройдут 26 мая.

Также в этот день участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку перед турниром. Тренировка прошла в спокойной обстановке и больше напоминала дружеский спарринг. Бойцы отрабатывали новые и старые приемы, а также присматривались к противникам.

Главным событием турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет поединок звезды ММА россиянина Алексея Олейника и британца Оли Томпсона. Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Далее на ринг выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. Также в рамках турнира встретятся российский боец MMA Ильяс Якубов и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Билеты на суперсерию можно приобрести по ссылке.

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